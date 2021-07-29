هزة أرضية تضرب منطقة فض الاشتباك بين أرمينيا وأذربيجان

جدة - نرمين السيد - وأفادت بأن "مركز الهزة كان على بعد 3 كيلومترات شمال شرق قرية شورزا بمنطقة جيجاركونيك".

وأضافت: "شعر السكان بهزة بقوة 3 درجات على مقياس ريختر فى مدن سيفان وجافار وشامبراك وقرية شوهكات ومنطقة جيجاركونيك، أما فى مدينة آبوفيان بمنطقة كوتايك وقرية ايجدزور بمنطقة تافوش 2، فبلغت قوة الهزة درجتين، فيما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار".

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أمس الأربعاء، أن مناوشات متقطعة تدور فى شمال شرق الحدود الأرمنية الأذربيجانية فى منطقة جيجاركونيك قرب بلدتى سوتك فيرين، وشورزا حيث سقط 3 قتلى و5 جرحى.