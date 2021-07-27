كشفت صحيفة “الاستقلال”، موعد صرف المنحة القطرية على الأسر المتعففة في قطاع غزة.

وأكدت الصحيفة، نقلًا عن مصدر فلسطيني، حدوث توافقات بشأن صرف المنحة المالية القطرية، بعد رفض الاحتلال الإسرائيلي وصولها، عقب عدوانه الأخير بمايو (أيّار) الماضي.

وقال المصدر، إن “جهود السفير القطري محمد العمادي تمخّض عنها التوصل بين الأطراف المعنيّة إلى توافقات حول صرف المنحة القطرية للأسر المتعفّفة ورواتب الموظّفين بالقطاع، على أن تتولّى بنوك سلطة النقد الفلسطينية آلية صرفها”.

وأوضح أن “الصرف سيكون للأسماء المستفيدة ذاتها، دون إجراء أيّة تعديلات عليها”، منوهة إلى أن “اتفاقًا سيوقع بين قطر والسلطة الفلسطينية خلال اليومين المقبلين، قبل أن تجري عملية صرف المنحة، عبر البنوك الخاضعة لإشرافها”، فيما ستتحمّل قطر أيضًا رسوم وعمولات السحب النقدي.

وتوقّع أن تتمّ عملية صرف المنحة القطرية مطلع أغسطس (آب) المقبل.

ومنذ عام 2018، تقدم دولة قطر منحة إنسانية لقطاع غزة تقدر بـ 30 مليون دولار، منها 10 مليون للأسر المتعفّفة، و10 مليون لتوفير الوقود الخاص بتشغيل محطة توليد الكهرباء، و10 مليون للمساهمة في تحسين نسبة صرف رواتب موظفي غزة. المصدر : https://medadpress.com/?p=1465

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحيفة تكشف موعد صرف المنحة القطرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مداد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.