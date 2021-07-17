شكرا لقرائتكم خبر عن من غير البتاع – اتفرج سما المصري نازلة رقص بقميص النوم الشفاف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يبدو ان سما المصري قررت ان تتحول الى راقصة شرقية حيث اصبحت ترقص لمتابعيها بشكل يومي في البث المباشر الذي تظهر فيه على احد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وفي احدث ظهور لها، أطلت سما المصري بقميص النوم أمام سريرها بينما كانت تتمايل وتغني ” مين ده اللي ياخدني منك” للفنانة الراحلة وردة.

يذكر ان سما المصري كانت قد اطلت مؤخرا في عدد من الفيديوهات الراقصة والتي تعرضها لانتقاد الكثيرين بوصفها خادشة للحياء لما تحمله من استعراض لمفاتنها واثارة للغرائز.