شكرا لقرائتكم خبر عن بدون خجل.. اتفرج يسرا تعترف: اشتهيت معاشرة هذا العنتيل ووافقت أنام معه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعد النجمة المصرية يسرا، واحدة من أبرز نجوم السينما العربية، لما قدمته من أعمال مميزة طيلة مسيرتها الفنية.

وُلدت الفنانة يسرا في 10 مارس عام 1955، بحي القاهرة واسمها الحقيقي سيفين حافظ نسيم، وكانت الابنة الوحيدة لوالديها، لكنها لم تعش طفولةً سعيدةً إثر انفصالهما عن بعضهما.

وعاشت بعد طلاق والدتها، مع والدها رغماً عنها بعد أن أخذها من حضن والدتها بالقوة، وتعرضت في منزل والدها لمعاملة قاسية من زوجتها، الأمر الذي كاد يدمرها نفسياً ومع ذلك أصرَّت على عدم الاستسلام حتى حصلت على شهادة (G.C.E).

مسيرتها الفنية

اكتشف موهبة يسرا مدير التصوير عبد الحليم نصر، وقدمها لأول مرة من خلال مشاركتها في فيلم “ألف بوسة وبوسة”، ثم قدمها في أفلام: “فتاةٌ تبحث عن الحب” و”ابتسامةٌ واحدةٌ تكفي” و”شبابٌ يرقص فوق النار” و”قصرٌ في الهواء” و”الجنة تحت قدميها” و”مايوه لبنت الأسطى محمود” و”شيطان الجزيرة” وفي مسلسل “جحا وبنات شهبندر.

وبعدها قدم النجمة يسرا، المخرج الكبير يوسف شاهين، في عدد من الأفلام التي حصلت عليها جوائز كبرى عديدة وعلى رأسها فيلمي: “حدوتة مصرية”، و”إسكندرية كمان وكمان”.

رصيدها في السينما

شاركت يسرا في نحو 70 فيلماً سينمائياً، وكونت ثنائياً رائعاً مع الفنان عادل إمام في افلام: “الإنسان يعيش مرة واحدة” و”على باب الوزير” “بوبوس” و”عمارة يعقوبيان” و”طيور الظلام” و”الإرهاب والكباب” و”جزيرة الشيطان” و”المنسي” و”الإنس والجن” و”كراكون في الشارع”. كما شاركت الفنان أحمد زكي عدداً من الأفلام الرائعة أبرزها “الراعي والنساء” و”امرأة واحدة لا تكفي” و”معالي الوزير”، وشاركت الفنان الراحل محمود ياسين في فيلم “الجلسة سرية” و”التعويذة”.

رصيدها في الدراما

قدمت يسرا عدداً كبيراً من المسلسلات الناجحة، أبرزها “رأفت الهجان”، “حياة الجوهري” “أوان الورد” و”ملك روحي” و”قضية رأي عام” و”لحظات حرجة”، كما شاركت في المسلسل الإذاعي “مجنون ليلى” ومسلسل “في أيدٍ أمينة”، ومسلسل “شربات لوز”. وحققت نجاحاً كبيراً في شخصية مريم في مسلسل “نكدب لو قلنا ما بنحبش” ومسلسل “سرايا عابدين” و”فوق مستوى الشبهات” ومسلسل “الحساب يجمع” و”لدينا أقوال أخرى”. ومسرحياً شاركت في مسرحيات “لما بابا ينام” ومسرحية “بداية ونهاية” و”الكعب العالي”.

أعمالها الغنائية

كان ليسرا ظهورٌ غنائيٌّ بالتعاون مع المغني “أبو” من خلال أغنية “ثلاث دقات” والتي لاقت نجاحاً كبيراً على مستوى الوطن العربي لتحصد جائزةً في مهرجان الموريكس دور في بيروت والتي تضاف إلى الجوائز الكثيرة التي حصلت عليها خلال مسيرتها الفنية، منها أفضل ممثلة عن فيلم “ليلة شتاء دافئة”.

ومؤخرًا أعادت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، نشر مقابلة تلفزيونية جريئة مع النجمة المصرية يسرا، عبر منصات السوشال ميديا.

وفاجأت يسرا جمهورها ومحبيها، بتصريحات صادمة وجريئة حول بعض تفاصيل حياتها الشخصية والعملية، خلال المقابلة.

وكشفت يسرا خلال استضافت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا لها في برنامجها «الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «ON»، بأنه كان نفسها تتزوج والد زوجها خالد صالح سليم، رئيس النادي الأهلي الأسبق صالح سليم أثناء سفرهما إلى الخارج.

وقالت إن مضيفة الطائرة طلبت منها أن تتزوج صالح سليم ولو لليلة واحدة فوافقت في الحال، ولكنه رفض . مؤكدة بأنه «كان قمر».

زواجها

تزوجت يسرا من المهندس خالد سليم شقيق الفنان هشام سليم ولكنها لم تنجب منه، وكانت قد كشفت في أكثر من لقاء عن أنها وافقت زوجها في قراره بعدم إنجاب الأبناء في هذا العالم المتوحش، وذكرت أنه لو كان عندها ابنة ستطلق عليها اسم “كنزي” نظراً لمحبتها لابنة بنت خالتها التي تحمل نفس الاسم.

مرضها

أُصيبت يسرا بمرضٍ في أذنها وحبالها الصوتية كاد يفقدها صوتها كلياً، فبدأت بتلقي العلاج بالكورتيزون الأمر الذي أدى لزيادة وزنها بشكلٍ مفاجئ، حيث منعها الأطباء عن الكلام لمدة 3 أشهر مما شكل معاناةً لها.

اختيارها سفيرة للنوايا الحسنة

اختارها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سفيرةً للنوايا الحسنة عام 2006، نظراً لشهرتها على امتداد الوطن العربي ولما قدمته خلال مسيرتها الفنية من أعمالٍ تهدف لدعم قضايا المرأة وتوجيهها رسائل في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والإنسانية، إضافةً لمشاركتها في الكثير من الجمعيات الاجتماعية.