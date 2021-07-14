نشرت وزارة الداخلية الهيئة العام لمعابر الحدود

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (15 يوليو):*

???? *المتبقي من الحافلة الحادية عشرة + الثانية عشرة + الثالثة عشر حتى الرقم (50) من كشف رقم (2021/24).*

???? *التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.*

???? ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

???? ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

???????? *للتذكير رابط كشف (2021/24):*

https://drive.google.com/file/d/1tQlGpHtrxP6J_Ra5eC3LlNI5o5IrMfwO/view?usp=drive_web

⭕ *للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط:* https://daleel.moi.gov.ps

الهيئة العامة للمعابر والحدود

وزارة الداخلية والأمن الوطني

الأربعاء 14 يوليو 2021

المصدر : https://medadpress.com/?p=1424