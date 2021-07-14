الصحه بغزة/ حالة وفاة وتسجيل 71 اصابه بفيروس كورونا

اعنلت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم عن تسجيل 71 اصابه بفيروس كورونا بعد إجراء 658 فحص خلال 24 ساعه ???? اجراء 658 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية. ???? *تسجيل ( 71 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا* ???? تعافي 85 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا. ???? يوجد 2 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية ⭕ اجمالي تراكمي للمصابين 115409 اصابة ???? اجمالي الحالات النشطة 1442 حالة ???? اجمالي المتعافين 112889 حالة ????اجمالي الوفيات 1078 حالة وفاة ????اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 42 حالة. ???? اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 26 حالة. *التطعيمات/*

???????? اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 226300جرعة. ???????? اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 92653 شخص *حفظ الله شعبنا وحماه من كل سوء* المصدر : https://medadpress.com/?p=1413

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