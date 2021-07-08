شاهد جديد .. ((عاش الحلو)) للفنان محمد عساف

الفنان الفلسطيني محمد عساف ينشر عبر قناته الرسمية على «اليوتيوب» أحدث أعماله الغنائية بعنوان (عاش الحلو)، من كلمات سامي عفانة وألحان محمد المدلل ومن توزيع محمد خيرة، وكما وينشر عساف عبر «إنستجرام» مقطعاً صوتياً من الأغنية.
وتعتبر هذه الأغنية هي السادسة من ألبوم عساف الجديد «قصص من فلسطين»، وسبق وقدم أغنيات على مدار الأسابيع الماضية وهي «يا بنات بلادنا»، «بحرك غزة»، «جينالك يا فلسطين»، «ليّا وليّا»، وصورت جميع الأغنيات على طريقة «الفيديو كليب» لعدد من الأماكن في فلسطين.
استمتع بالاغنية هنا ..
المصدر : https://medadpress.com/?p=1365
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