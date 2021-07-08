الان لينك نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 حسب رقم التسجيل

سحب كشف نقاط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 الجزائر، يواصل الآلاف من الطلاب في مرحلة التعليم المتوسط، لليوم الثالث علي التوالي البحث عن نتائج شهادة التعليم الموتسط ” البيام دورة جوان”، عبر الدخول علي موقع وزارة التربية الوطنية وموقع الديوان الوطني لنتائج الإمتحانات وموقع فضاء أولياء التلاميذ لمعرفة نتائج شهادة البيام الفصل الدراسي الثاني والتي أعلنت منذ أيام، بعد حالة من الترقب والإنتظار في إعلان نتائج شهاد التعليم المتوسط في الجزائر.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية، نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر، دورة البيام جوان 2021، عر الموقع الرسمي للوزارة حيث جاءت نسبة النجاح هذا العام نحو 64.5% وهي النسبة الأعلي في النجاح خلل الست سنوات الأخيرة، وتم رفع النتائج علي الموقع الرسمي حتي يستعلم الطلاب عن نتائج سحب كشف النقاط عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem.onec.dz وبلغ عدد الطلاب المترشحين في شهادة التعليم المتوسط هذا العام نحو 641 ألف مترشح وقاموا باداء الإختبارات النهائية خلال الفترة من 15 إلى 17 جوان الماضي وسط إجراءات إحترازية مشددة.

سحب نقاط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

نقدم لكم خلال السطور التالي كيفية سحب كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني لشهادة المتوسط ” البيام ” برقم التسجيل عبر موقع bem.onec.dz، حيث فعلت وزارة التربية الوطنية رابط كشف نقاط الفصل الثاني وظهور نتائج البيام 2021 عبر الرابط التالي: bem.onec.dz..

رابط فضاء الأولياء التلاميذ: tharwa.education.gov.dz 2021

ونتابع معكم خلال التقارير والمتابعات اليومية نتائج شهادة التعليم المتوسط وكيفة معرفة كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط ومتابعة كافة النتائج في الجزائر لحظة بلحظة وعلي مدار الـ 24 ساعة يوميًا.

المصدر : https://medadpress.com/?p=1362