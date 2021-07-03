في بث حي – صافيناز تفتح رجليها فتظهر منطقتها الحساسة بالكامل

شكرا لقرائتكم خبر عن في بث مباشر – صافيناز تفتح رجليها فتظهر منطقتها الحساسة بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادت الراقصة صافيناز لإثارة الجدل في مصر مجددا بعد نشرها مقطعا جديدا، ظهرت فيه بالمايوه على البحر واستعرضت جسدها بشكل وقح.

صافيناز وفي المقطع الذي نشرته على حسابها بانستجرام ظهرت ترتدي مايوه فاضح، وتجلس على صخرة بالشاطئ وبدأت في استعراض لحمها والتمايل وإبراز صدرها في فعل فاضح.

ورأى ناشطون أن استمرار صافيناز في نشر هذه المقاطع التي تصنف إباحية، ستعرضها قريبا للسجن وستلحق بسما المصري التي تقضي عقوبة قاسية بسبب فيديوهات من نفس النوع.

وكانت أثارت الراقصة الأرمينية صافيناز جدلاً واسعاً بنشرها صورة “سيلفي” من مسافة قريبة جداً، وكأنها رداً على انتشار صورتها التي تُظهر حجم الترهلات التي تُعاني منها في جسدها.

وظهرت صافيناز بالصورة التي نشرتها عبر “انستجرام” ورصدتها “وطن”، وهي على شاطئ البحر. وقد ركزت على صدرها ووجهها دون “فلاتر”، وعلقت: “وقت الاسترخاء”.

ورأى الجمهور أن صافيناز تحاول تجميل صورتها بعد الضجة الواسعة التي أثارتها في برنامج “التربيزة” الذي تقدمه المذيعة أميرة بدر.

وكشفت الإطلالة حينها في أحد المشاهد حجم الترهلات التي تعاني منھا الراقصة صافیناز لا سیما في منطقة الفخذین. رغم أنھا لم تتجاوز 36 من عمرها بعد.

https://www.instagram.com/p/CA9QWTCg209/