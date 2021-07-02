أجواء حارة وجافة على البلاد وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد اليوم الجمعة؛ لذا يستمر الجو جافاً في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو حاراً نسبيا إلى حار في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
المصدر : https://medadpress.com/?p=1305
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