شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – صدر سما المصري يخرج من قميص النوم بعد سقوط الحمالة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت ​سما المصري​ مقطع فيديو جديد لها يظهر رقصها هذه المرة على السرير وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت سما على الفيديو قائلة: “انا يتطلب مني اعمل زار وكمان اعمل عجين الفلاحه في التحدي بيني وبين الفانز وانا لايف على برنامج لوبس لايف؟؟؟…انا اعمل زار وارقص انا ؟ودا جزء من الفيديو بتاع لايف اللوبس لايف لسه خلصان، معلش بكره هاعوض الاهانات دي كلها…المهم حملوا البرنامج وهتلاقوا الرابط بتاعه في الاستوري واشوفكم بكره عليه لايف ١٢ بالليل عشان اعوض اهانتي دي…عاااا”.