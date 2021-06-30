نقدم لكم عبر موقعنا الاخباري المتميز *دوت الخليج نيوز * مسلسل قيامة عثمان 65 مترجمة، Kuruluş Osman 65. Bölüm، بعد أن انتهي الموسم الثاني، سنتابع خلال الموسم الجديد أحداث نارية، وقد ظهر في إعلان المؤسس عثمان الحلقة الخامسة وستين، أنه أصبح لديه أبناً، وكان عمره بدأ في مرحلة الشباب، وهو ما جعل المخرج يقوم بتقديم الأحداث كثيراً، وظهرت سلجان وقد اعتلاها الشيب، وسنتابع تفاصيل أكثر في الحلقة المرفقة.
قيامة عثمان 65 مترجمة:
تعرفنا خلال المواسم السابقة، أحداث قوية استكمالاً لما تابعناه خلال قيامة ارطغرل بن سليمان شاه علي مدار خمسة مواسم، فيستكمل أبنه الأصغر مسيرته، ويحاول أن يصل لهدفه من نشر العدل، وحماية المظلومين، وسنتابع أحداث قوية الآن خلال المؤسس عثمان الحلقة 65 Kuruluş Osman.
يمكنكم الاستمتاع بمتابعة مسلسل عثمان الحلقة 65 كاملة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، كما يتم عرضها بتمام السابعة مساءً بتوقيت مصر وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية واليمن والعراق وسوريا وفلسطين والأردن، كما يتم العرض بتمام السادسة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، وهذه المواعيد نفسها يوم الخميس للحلقة باللغة العربية.
تردد الفجر مسلسل عثمان 65
تعرض قناة الفجرمسلسل المؤسس عثمان حلقة 65 باللغة العربية، وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد الآتي:-
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 10922.
- الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي ’’v’’.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لأحداث الموسم الثاني من مسلسل المؤسس عثمان 65 بن ارطغرل، تجدونها خلال الجدول المرفق إليكم الآن.
|اسم القناة
|اسم القمر الصناعي
|التردد الحالي
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|فور شباب
|النايل سات
|11316
|27500
|أفقي
|دعوة
|النايل سات
|10727
|27500
|عمودي
|الوطن
|النايل سات
|11012
|27500
|أفقي
|الشرق
|النايل سات
|11137
|27500
|عمودي
|اليرموك
|النايل سات
|11678
|27500
|عمودي
|TRT
|TURKSAT
|11042
|8400
|عمودي
|TRT
|EUTELSAT
|10928
|3000
|عمودي
توفر لنا القنوات السابقة، العديد من الحلقات للمسلسل علي مدار الأسبوع، وتتابعون الآن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 65 مترجمة.
المصدر : https://medadpress.com/?p=1284
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