إجابات امتحان رياضيات توجيهي علمي 2020 الورقة الثانية

قدم صباح اليوم الأربعاء، طلاب وطالبات الثانوية العامة في فلسطين الفرع العلمي ، اختبار الورقة الثانية لمادة الرياضيات .

كما وقدم طلبة الفرع الأدبي والتكنولوجي امتحان الثقافة العلمية، أما الفرع الشرعي الحديث الشريف وعلومه، والريادة المشاريع الصغيرة، الزراعي العلوم الزراعية، الصناعي الرسم الصناعي، الفندقي انتاج الطعام، الاقتصاد المنزلي العلوم المهنية الخاصة.

امتحان رياضيات توجيهي علمي 2020 الورقة الثانية المصدر : https://medadpress.com/?p=1277

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