بنت فيفي عبده ولعت الفرح بوصلة رقص بلدي : بتقلد امها

بيروت - ثريا شاهين - ألهبت عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي عبده السوشيال ميديا بوصلة رقص أظهرت قوامها الممشوق وأدائها الذي أذهل رواد المواقع الاجتماعية.

الفيديو نشرته عزة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والذي ظهرت فيه مع والدتها برفقة مجموعة من الحضور.

سيل من التعليقات التي تفاعلت مع المنشور وأبدت إعجابها بأداء الفنانة الشابة وعلق أحد المتابعين: البنت تكسب، وقال آخر: عزة اتفوقت على أمها.

آخر أعمال الفنانة الشابة عزة مجاهد هو مسلسل مملكة الغجر الذي قامت ببطولته فيفي عبده، وحورية فرغلي، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.



