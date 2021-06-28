مسلسل جرح القلب التركي الحلقة الاولي مترجمه للعربية

انقرة -دوت الخليج الاخباري

نقدم لكم متابعين موقعنا الاخبار المتميز *دوت الخليج الاخباري * .مسلسل الجرح القلب التركي الذي سوف يعرض لاول مره عبر قناة atv التركية .مشاهدة مسلسل جرح القلب الحلقة ‎1 مترجمة علي موقع قصة عشق،مسلسل وصفة الحب 1 Kalp Yarasi EP مترجم HD على قصة عشق، ينتظرا الكثير من متابعين المسلسل بفارغ الصبر وقت بثها علي يوتيوب او علي موقع قصة عشق الذي سوف يترجمة الحلقة مساء هذا اليوم، لمشاهدة الحلقة الرابعة بطولة جوكهان ألكان ويامور تانريسيفسين .

جرح القلب الحلقة 1

بدء فريق عمل و الممثلين في بداية تصوير مشاهدهم بالمسلسل و يتم تصويره في منطقة أنطاكيا-هاتاي لانها تتميز هذة المنطقة بوجود حضارات فنية و ثقافية خاصة بها حتى تتناسب مع طبيعة القصة و احداث المسلسل بالاضافة الي وجود الكثير من المناظر الطبيعية الخلابة و الجميلة بهذة المنطقة ، مسلسل جرح القلب من انتاج شركة Sürç Film و السيناريو من تأليف سيما علي إرول و ماهير إرول و أوزغول تركولر أكاد .

قصة مسلسل التركي جرح القلب

مسلسل جرح القلب ينتمى الي نوعية الاعمال الدرامية التركية الرومانسية التى تتناول قصة انتقام بين عائلتين بينما يتم الاعداد لزواج بين العائلتين لانهاء الخصومة سينقلب كل شيء رأسا على عقب بعد مشاهدة (جوكهان الكان) فريد لحبيبته نيلجون في وضع حميمي مع عمر (جان توبراك) ليعرض الزواج على عائشة (يامور تانري سيفسين)

و تنشا علاقة الحب الجميلة التى تجمع بين فريت و عائشة و لكنها تكون من الصعب استمرارها فهل يستطيعوا التمسك بحبهم الذى يكون اقوى من هذه الصراعات ام انهم لا يستطيعوا مواجهة المشكلات و الاستسلام لها كل هذا و اكثر سوف نعرفه عند مشاهدة هذا المسلسل المتميز الذى ينتظره الكثير بشغف و حب مسلسل جرح القلب .

أبطال مسلسل جرح القلب

يامور تانريسيفسين وهي تُجسد شخصية عائشة .

جوكهان ألكان وهو يجسد دور فريد .

كما شارك في التمثيل مرورة جاغران وهي تجسد دور نيلجون .

زهرة يلماز وهي تجسد شخصية بتول .

İnanç Konukçu وهو يجسد شخصية سنان .

Nail Kırmızıgül وهو يجسد شخصية إحسان .

Yonca Şahinbaş قام بتأدية شخصية فيديا .

كما شارك في التمثيل رضا اكين قام بتأدية شخصية حسين .

وكذلك كمال بوراك ألبر وهو قام بدور طه .

بورشين عبد الله .

Toprak Can Adıgüzel قام بتأدية شخصية عمر.

مواعيد عرض مسلسل جرح القلب و القناة العارضة له

يعرض مسلسل جرح القلب الحلقة الاولي يوم الاثنين من كل اسبوع في تمام الساعة الثامنه مساء بتوقيت تركيا .وتعرض الحلقة مسلسل جرح القلب علي قناة atv التركية

بطل مسلسل جرح القلب جوخان ألكان

هو ممثل و مغنى و مؤلف شعر و اغانى تركى من مواليد عام 1987 بمدينة اسطنبول في تركيا و هو ينتمى الي عائلة مهاجرة الي تركيا ، تخرج الفنان جوخان ألكان من جامعة كوجالي قسم هندسة السيارات ثم التحق في جامعة الأناضول قسم التجارة الخارجية و التسويق عمل كمهندس و مدرس لفترة من الزمن و ترك هذه المهنة بسبب ميوله الكبير الي الفن و الغناء و التمثيل .

اعمال البطل جوخان ألكان

بدء الفنان جوخان ألكان حياته مع التمثيل منذ ان كان يدرس بالمرحلة الثانوية و استكملها بالمرحلة الجامعية و كان يشارك في بعض العروض الموسيقية بالجامعة و بعض العروض المسرحية ، بعد انتهائه من الدراسة الجامعية التحق جوخان ألكان للانضمام في مركز الفنون Müjdat Gezen ليكون ممثل محترف بالمسرح كما انه انضم الي مركز MSM Actor Studio لاكمال دراسته في التمثيل و الغناء من عام 2010 إلى عام 2013 .

بعد تخرجه من هذا المركز أسس الفنان جوخان ألكان مع مجموعة من اصدقائه المقربين مسرح خاص به ، في عام 2011 ظهر الفنان جوخان ألكان لاول مرة بالاعمال الفنية الدرامية و ظهر كضيف في حلقات مسلسل Muhteşem Yüzyıl و الذى جذب اليه الكثير لوسامته و موهبته و ادائه بالتمثيل ، و هذا جعله يحصل بعدها علي دور البطولة المطلقة في مسلسل Kocamın Ailesi و التى تم عمل موسمين و ذلك بسبب النجاح الكبير الذى حققه هذا المسلسل .

لمشاهدة مسلسل جرح القلب الحلقة الاولي :

المصدر : https://medadpress.com/?p=1224