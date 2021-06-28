اتفرج – صافيناز ولعت الفرح نار بوصلة رقص عشرة بلدي :بتقلد فيفي عبده

بيروت - ثريا شاهين - نشرت ​الراقصة صافيناز​ فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام ، ظهرت فيه وهي ترقص بإثارة وسط عدد من الأفراد، ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها، ومنهم من إعتبر أن بدلتها مكشوفة جداً وتفضح المستور.

وكانت صافيناز قد فاجأت الجمهور مؤخراً بكشفها عن مقطع فيديو تشويقي لجديدها الفني الذي يجمعها بالفنانة المصرية ​منة عطية​، وذلك على صفحتها الخاصة.

وكشفت صافيناز عن موعد طرح كليب أغنية “​كله حلو​” وهو يوم الثلاثاء المقبل، اذ علّقت على الفيديو بالقول: “انتظروا يوم الثلاثاء الساعه 6 مساء كليب (كله حلو ) منه عطيه صوفينار ديكور واخراج هيثم عنتر”.