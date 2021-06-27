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اتفرج .. ميريام كلينك تزين منطقة حساسة بفيونكة بمبي

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عدن - ياسمين التهامي - تعتبر الفنانة و العارضة اللبنانية ميريـام كلينك من أكثر الوجوه المثير للجدل في منطقتنا العربية من حيث اطلالاتها الخادشة للحياء كما يعتبرها الكثير من المتابعين و كان آخرها اطلالتها في فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام داخل كبينة شبهه عارية تغطى مؤخرتها بفيونكة صفراء .

و تتابع الفنانة الاستعراضية اثارة الجدل من خلال نفس الموقع بنشر العديد من الصور العارية و مقاطع الفيديو من حفلات أقامتها في بيروت و كان آخرها عدة صور لآخر جلسة تصوير خضعت لها الفنانة

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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