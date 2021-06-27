الجيولوجية السعودية تكتشف بقايا حوت يعود لعصر الايوسين قبل 37 سنة

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تعلن عن اكتشاف تاريخي لبقايا حوت بدائي منقرض يعود عمره إلى 37 مليون سنة ويعود لعصر الأيوسين الأعلى، وتم العثور على بقايا الحوت في منطقة الجوف شمال غرب المملكة. وفي تصريح للهيئة إن بقايا الحوت المكتشفة شبه كاملة، مبينة أنه يتم نقل أجزاء بقايا الحوت المكتشفة إلى المركز الرئيس في جدة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله الشمراني، أن فريقا متخصصا من قسم الأحافير بهيئة المساحة الجيولوجية، قام بعمل مسح جروف الرشراشية الجيرية بالقرب من محافظتي القريات والحديثة، للاستدلال والتعرف على أنواع الأحافير البحرية، وبيئات ترسيبها في شمال السعودية قبل 37 مليون سنة.
المصدر : https://medadpress.com/?p=1199
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