اهمية تخصصات جامعة طيبة الجديدة ..

استحدثت كلية المجتمع بجامعة طيبة 7 برامج أكاديمية بتخصصات فنية وتقنية وذلك في الفرع الرئيسي بالمدينة المنورة وفروعها بمحافظات العلا والمهد وخيبر وبدر . وجاءت أهمية استحداث البرامج الجديدة في جامعة طيبة: وفقًا لبيان صادر عن الجامعة أفاد بأن تلك البرامج الجديدة متوائمة مع رؤية المملكة 2030 كإحدى ثمار مشروع جامعة طيبة الإستراتيجي للتحول البرامجي الأكاديمي والتي تستهدف سوق العمل بشكل مباشر و التي تمتاز بتوافقها ايضا مع الأنشطة الاقتصادية واحتياجات سوق العمل في القطاع الحكومي والخاص وتنسجم وتتوافق مع إستراتيجيات القطاعات ذات العلاقة بطبيعة البرنامج . المصدر : https://medadpress.com/?p=1196

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