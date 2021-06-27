استمرار توزيع المساعدة المالية بقيمة 40$ للفرد الواحد وتوضيح من هم الأسر المستفيدة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا عن توزع مساعدات مالية بقيمة 40$ للفرد الواحد وتوضح من هم الأسر المستفيدة .

وأوضحت الأونروا في بيان لها وصل شبكة وظائف فلسطين نسخة عنه أنه مع تزايد الاحتياجات في المجتمع نتيجة للأعمال العسكرية الأخيرة، قامت الأونروا في غزة بإعادة برمجة فورية للدعم النقدي لمساعدة العائلات اللاجئة التي تعاني وضعاً اقتصادياً صعباً.

وأكدت الأونروا بأنه سيتم اعتماد نفس الآلية السابقة لتوزيع المساعدة النقدية التي كان من المقرر منحها لمرة واحدة فقط ضمن التقييمات التي أجريت أثناء أزمة كوفيد-19.

ونوهت الأونروا بأن القيمة الإجمالية للمساعدات النقدية تبلغ 3.1 مليون دولار أمريكي، حيث يستفيد منها أكثر من 76,000 فرد أو أكثر من 18,400 أسرة بواقع (40 دولار للفرد).

فما هي معايير اختيار أسماء المستفيدين ؟؟؟ !!

فقد أوضحت الأونروا أنها قد اعتمدت المعايير التالية في اختيار الأسماء ، وهي كالتالي :

– أولاً: العائلات المصنفة ضمن فئة الفقر الشديد.

– ثانياً: معايير الهشاشة المحددة بما في ذلك عمر وجنس رب الأسرة ووجود شخص من ذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة بالإضافة إلى عدد أفراد الأسرة.

كما توهت الأونروا بأه ابتداء من هذا الأسبوع، ستُرسل الأونروا رسالة نصية للعائلات المستحقة لإبلاغهم بالذهاب إلى البنك لاستلام المساعدة النقدية الخاصة بهم ، حيث ستتضمن الرسائل أيضاً معلومات للتواصل في حال وجود أي أسئلة لدى العائلات المستحقة ،

كما ذكرت الأونروا في بيانها بأنه وحفاظاً على صحة وسلامة المستفيدين ومجتمع اللاجئين، ستقوم الأونروا بجدولة مواعيد استلام الدفعات على مدار الأسابيع المقبلة لتجنب الازدحام في البنوك.

ملاحظة: لا تتعلق هذه المساعدات النقدية بالمبالغ التي سيتم دفعها للمأوى الانتقالي، كما أنها لا تتعلق بعملية تقييم الأضرار التي لحقت بالمنازل ، فهذا الإعلان يتعلق فقط بالتمويل الذي تم حشده استجابة للنداء العاجل والذي أُطلق لمواجهة فيروس كوفيد- 19.

المصدر : https://medadpress.com/?p=1192