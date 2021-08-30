قصف صاروخي من قبل قوات النظام السوري على أحياء في درعا البلد

دوت الخليج :- قصفت قوات “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات النظام، أحياء مدينة درعا المحاصرة بالصواريخ الثقيلة، اليوم السبت 28 أب/ أغسطس.
و قال مصدر محلي أنّ ميليشيات الفرقة الرابعة قصفت اليوم السبت، أحياء مدينة درعا المحاصرة، بصواريخ أرض أرض من نوع “فيل” المعروف بشدة انفجاره.
الجدير بالذكر، أنّ قصف أحياء درعا، جاء على الرغم من توقيع اتفاق يقضي بترحيل العشرات من أهالي المحافظة باتجاه الشمال السوري، والذي بموجبه يجب أنْ يتوقف القصف وتبدأ عملية التهدئة وتنفيذ الاتفاق.
و أنّ قوات النظام عهد عنها نقضها لجميع الاتفاقيات الموقعة، والتي تنص على التهدئة وانهاء الحصار المفروض على بعض أحياء درعا، على الرغم من ضمان الطرف الروسي لتنفيذ تلك الاتفاقيات والتقيد بها من جانب قوات النظام.
و يشار إلى أنّ الدفعة الثانية من مهجري درعا الذين قضى الاتفاق برحيلهم إلى الشمال السوري، وصلت أمس إلى أراضي الشمال السوري.
وكالات سورية
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