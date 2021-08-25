مقتل 3 أطفال ووالدتهم بقصف للنظام السوري في إدلب

دوت الخليج :- صعّدت قوات النظام السوري حصارها وقصفها جنوباً وشمالاً، فقد ارتكبت، أمس الخميس، مجزرة مروعة راحت ضحيتها عائلة كاملة بينها أطفال، كما سقط جرحى ومصابون في جبل الزاوية في ريف إدلب شمال غربي سوريا. وقال الناشط الإعلامي محمد الخطيب من إدلب لـ “القدس العربي” إن 3 أطفال أشقاء قضوا مع والدتهم، جراء استهداف بلدة بلشون في جبل الزاوية، بعدما استهدفتها قوات النظام والميليشيات الداعمة لها بقذائف “كراسنبول” الليزرية.

إلى ذلك، واصلت مدفعية ودبابات النظام قصف منطقة “درعا البلد” في محافظة درعا (جنوب)، وأصابت القذائف مسجدين منذ بدء الحملة العسكرية على المنطقة قبل نحو 3 أسابيع.

وأفادت مصادر محلية للأناضول أن الفرقتين الرابعة والتاسعة التابعتين للنظام تواصلان قصف “درعا البلد”. وأوضحت أن لجنة التفاوض عن أهالي المنطقة رفضت مقترحاً روسيا للتهدئة، واعتبرته مجحفا بسبب تأكيد المقترح على مطالب النظام بتسليم الأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضين، وإدخال قوة كبيرة للنظام إلى المنطقة. وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن هجوم آخر للمعارضة من درعا قتل فيه ضابط من النظام وجرح عناصر آخرون منه. وقال المتحدث باسم تجمع أحرار حوران، عامر الحوراني، إن شباناً من أبناء المنطقة الغربية بدرعا استولوا على السيارة المسؤولة عن توزيع مادة الخبز وتغذية معظم النقاط العسكرية والحواجز التابعة لنظام الأسد غرب درعا، رداً على مواصلة قوات النظام “منع وصول الطحين والمياه إلى الأحياء المحاصرة”. المصدر : القدس العربي

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