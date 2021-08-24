إدلب.. مقتل 4 أطفال في قصف لقوات النظام السوري

دوت الخليج :- قتل 4 أطفال سوريين وأصيب مدنيان آخران، الجمعة، جراء قصف لقوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، على محافظة إدلب (شمال غرب).

وأفادت مصادر في المعارضة السورية للأناضول، بأن "قوات النظام ومجموعات إيران استهدفتا بقصف مدفعي قرية (كنصفرة) جنوبي محافظة إدلب، الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد".

كما أوضحت مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) التي قامت بعمليات الإنقاذ، أن 4 أطفال قتلوا جراء القصف، فيما جرح مدنيان آخران تم نقلهما إلى المستشفى.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/ آذار 2020.

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