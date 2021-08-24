الاحتلال الإسرائيلي يوجّه ضربات لمواقع للنظام السوري في محيط دمشق عبر أجواء لبنان

دوت الخليج :- بعد تقارير عن تحليق مكثف لطائرات الاحتلال فوق صيدا وبيروت وكسروان ساحلاً وجبلاً، ومرور صواريخ إسرائيلية فوق الأجواء اللبنانية، تعرضت مواقع للنظام السوري في محيط دمشق، ليلة الخميس/ الجمعة، لضربات.

ونقلت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري عن مصدر عسكري قوله إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي "نفذت عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ومحيط مدينة حمص"، مضيفا أن الدفاع الجوي "تصدى لصواريخ العدوان وأسقط معظمها، ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان"، من دون ذكر تفاصيل أخرى.

وبثت الوكالة مقاطع فيديو وصوراً تُظهر لحظة إطلاق صواريخ من قواعد النظام العسكرية المحيطة في العاصمة السورية دمشق، في محاولة منها للتصدي للصواريخ الإسرائيلية.

إلى ذلك، أكد موقع "صوت العاصمة"، المهتم بأخبار دمشق، أن "انفجارات عنيفة هزت محيط دمشق، بالإضافة لإطلاق مكثف من قبل المضادات الأرضية التابعة لقوات النظام من قواعده المنتشرة في جبل المانع، واللواء 91 التابع للفرقة الأولى، ومن مطار المزة العسكري وجبل قاسيون جنوب غربي العاصمة".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان fأنّ "صواريخ إسرائيلية استهدفت مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة قارة بريف دمشق المتداخلة مع ريف حمص الجنوبي الغربي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية حتى الآن".

كذلك، أفادت وسائل إعلام بأنّ صاروخين سقطا في منطقة القلمون الحدودية بين لبنان وسورية، فيما أظهرت مقاطع مصوّرة اشتعال النيران في المنطقة.