طيران الاحتلال يقصف محافظة القنيطرة في سوريا .. بالفيديو

دوت الخليج :- أعلنت وكالة الأنباء السورية، مساء اليوم الثلاثاء، سماع دوي انفجارات في محافظة القنيطرة جنوب سوريا. ووفقا للاعلام السوري فقد أفاد بسماع أصوات انفجارات بالريف الشمالي في محافظة القنيطرة. وأضاف ان اصوات الانفجارات ناجمة عن ما وصفه بعدوان إسرائيلي بصاروخين على موقع قرص النفل قرب قرية حضر ومن جانبها، قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان الطيران الحربي هاجم بصاروخين موقعين في القنيطرة ووفق المصادر، فإن الاهداف التي تمت مهاجمتها هي هدف يتبع لحزب الله وآخر يتبع لإيران. معا

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