بغداد تنفي دعوة الأسد لمؤتمر "دول الجوار العراقي"

جي بي سي نيوز :- نفت وزارة الخارجية العراقية أن تكون بغداد وجهت دعوة لرئيس النظام السوري لحضور مؤتمر دول الجوار المقرر عقده في بغداد أواخر شهر آب/ أغسطس الجاري.

وكانت قناة "الميادين" المقربة من النظام السوري نقلت عن مصادر قولها إن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض سلم الأسد دعوة لمؤتمر دول الجوار خلال زيارته لسوريا.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قالت، الاثنين، إن الرئيس بشار الأسد تلقى رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تتعلق بمؤتمر دول الجوار المزمع عقده أواخر الشهر الجاري في بغداد، وأهمية التنسيق السوري العراقي حول هذا المؤتمر والمواضيع المطروحة على جدول أعماله.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن "بعض وسائل الإعلام تداولت أن الحكومة العراقية قدمت دعوة للحكومة السورية، للمشاركة في اجتماع القمة لدول الجوار والمزمع عقده في نهاية الشهر الجاري في بغداد".

وأضاف بيان الخارجية أن "الحكومة العراقية تؤكد أنها غير معنية بهذه الدعوة، وأن الدعوات الرسمية تُرسَل برسالة رسمية وباسم دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي، ولا يحق لأي طرف آخر أن يقدم الدعوة باسم الحكومة العراقية لذا اقتضى التوضيح".

وسلم العراق دعوات رسمية لكل من السعودية والكويت والأردن وتركيا وإيران وقطر لحضور المؤتمر.

والهدف من احتضان المؤتمر على مستوى قادة دول الجوار هو تقليل التوتر في المنطقة، وتركيز الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية.

وترغب بغداد في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار، وفتح أبوابها أمام الاستثمارات، خاصة لإقامة مشاريع في المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم "داعش".

عربي 21