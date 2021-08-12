سخرية واسعة من حضور مسؤولي وضباط الأسد لتدشين “حنفية ماء” بدمشق .. بالفيديو

دوت الخليج :- أثار تسجيل مصور لحشد من مسؤولي وضبــاط نظام الأسد سخــرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث ظهر في التسجيل الذي تم تداوله حشد من المسؤولين لتدشين “بحرة” في منطقة القطيفة بريف العاصمة دمشق.
وانتشر التسجيل المصور على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نحو 5 أيام من تصويره.
ويعرض جانباً من تدشين حديقة “الشهــيد حسن مكزون رمضان” في مساكن مدينة القطيفة بمحافظة ريف دمشق.
وظهر في التسجيل،حضور عدد من المسؤولين والضبــاط الذين تحلّقوا حول بحرة صغيرة تسير بها بطتان.
حيث بدا الحاضرون مهتمون بملامسة مياه البحرة والتقاط الصور حولها.
المقطع انتشر على نطاق واسع وأثــار موجة من السخــرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
الأمين العام لحزب التضامن المحسوب على المعــارضة الداخلية “محمد أبو قاسم” علق على التسجيل.
وكتب عبر صفحته قائلاً “مبروك دشن بالأمس كلاً من محافظ ريف دمشق وأمين فرع حزب البعث ونص ضبــاط الجيش في القطيفة حنفية مي”.
وتابع ســاخراً “ربما ارتــأى المسؤولون أن الحل يكمن في افتتاح الحدائق والبحرات للتخفيف عن المواطن من أعباء الحرارة المرتفعة”.
وكالات سورية
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