قتيل و3 مصابين بانفجار حافلة عسكرية في دمشق

دوت الخليج :- تل شخص وأصيب 3 على الأقل، في انفجار ضرب حافلة عسكرية في دمشق، الأربعاء، حسبما قالت وكالة الأنباء السورية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر في موقع الانفجار قوله إن "المعطيات تؤكد أن الانفجار ناجم عن ماس كهربائي أدى إلى انفجار خزان الوقود في الحافلة واشتعاله".

سكاي نيوز