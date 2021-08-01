مصادر إسرائيلية: نواصل تنسيق عملياتنا في سوريا مع روسيا

دوت الخليج :- قالت مصادر أمنية إسرائيلية إنه لا يوجد أي تغيير في آلية التنسيق مع روسيا في ما يتعلق بالهجمات التي ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي ضد أهداف في سوريا.
ونقل المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" عن مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قولها إن القوات الروسية العاملة على الأراضي السورية لم تستخدم منظومة صواريخها المتطورة من طراز "إس-300" (S-300) لاعتراض صواريخ أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة.
وجاء في تقديرات هذه الأجهزة أن الحرية التي تحظى بها إسرائيل في عملياتها بسوريا محفوظة ولم تتغير، بل ستتواصل.
يشار إلى أن إسرائيل كثفت خلال السنوات الماضية هجماتها الجوية على سوريا، مستهدفة بشكل خاص مواقع للجيش وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
وفي يونيو/حزيران الماضي شن الطيران الحربي الإسرائيلي قصفا على مواقع في محيط العاصمة دمشق ومحافظات أخرى.
وفي مايو/أيار الماضي نفذت إسرائيل ضربات جوية في القنيطرة واللاذقية.
وفي فبراير/شباط الماضي قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن تل أبيب تتخذ إجراءات "أسبوعية تقريبا" لمنع إيران من ترسيخ أقدامها في سوريا.
المصدر : الصحافة الإسرائيلية
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