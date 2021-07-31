طبيب سوري أمام القضاء الألماني بتهم قتل وتعذيب معتقلين

دوت الخليج :- قالت وسائل إعلام إن المدعي العام الاتحادي الألماني، وجّه رسميا لائحة اتهام ضد طبيب سوري مدان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ووجه المدعي العام الألماني في مدينة فرانكفورت، لائحة تهم ضد الطبيب السوري علاء موسى الذي ظهرت معلومات عنه في تحقيق بثته "الجزيرة" في أيار/ مايو الماضي.

ويُتهم موسى الذي غادر سوريا قبل سنوات كلاجئ إنساني إلى ألمانيا، بأنه تسبب في إصابات جسدية جسيمة لعدد من المعتقلين لدى النظام السوري.

وبحسب التحقيق فإن من أعمال موسى الشنيعة إشعال النار في الأعضاء التناسلية للمعتقلين، وضرب مريض صرع حتى الموت، وإجراء عملية جراحية غير مؤهل لها بدون إعطاء تخدير ، وفق "عربي21".

وبحسب التحقيق، فإن علاء موسى متهم بتعذيب 18 معتقلا، وقتل آخر.

وكان الفيلم الذي بثته "الجزيرة" تتبع عددا من المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، توجهوا إلى أوروبا تحت ذريعة اللجوء أو الهجرة.