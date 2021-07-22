قتلى وإصابات بقصف النظام السوري جنوب إدلب .. بالفيديو

دوت الخليج :- قتل وأصيب عدد من المدنيين السوريين السبت، في قصف مدفعي لقوات النظام السوري، استهدف قرية سرجة جنوب إدلب.



وقال "الدفاع المدني السوري" إن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل أربعة مدنيين، بينهم طفلتان وامرأة، مشيرا إلى أنه في أثناء العمل على إسعاف المصابين وانتشال القتلى، جددت مدفعية نظام بشار الأسد قصفها، ما أدى إلى إصابة 3 متطوعين، أحدهم في حالة حرجة ، وفق "عربي21".



وقبل يومين، شهدت قرية "الفوعة" بريف إدلب مجزرة نفذتها قوات النظام السوري، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين.



يشار إلى أن النظام السوري يواصل خروقاته بشكل شبه يومي في مناطق التماس في أرياف إدلب وحماة واللاذقية، ويستهدف المدنيين وممتلكاتهم.