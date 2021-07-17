دوت الخليج :- أفاد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية بأن القوات الأمريكية في شرق سوريا تعرضت "لهجوم غير مباشر بالأسلحة النارية"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وأشار المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إلى أن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع إصابات أو أضرار.
وكان التلفزيون السوري نقل عن مصادر محلية مساء السبت، أن انفجارا مجهولا سمع دويه من جهة معمل "كونوكو" للغاز الذي تتخذه قوات التحالف الدولي قاعدة عسكرية بريف دير الزور الشرقي.
وتتمركز القوات الأميركية في عدة مواقع عسكرية في سوريا، أبرزها قرب حقول نفط العمر وغاز "كونوكو" بدير الزور، وقاعدة التنف جنوب شرق سوريا.
المصدر: ار تي + وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول أمريكي: تعرض قواتنا في شرق سوريا "لهجوم غير مباشر بالأسلحة النارية" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.