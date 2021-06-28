مقتل 3 مدنيين في تفجير إرهابي بعفرين السورية

دوت الخليج :- قتل 3 مدنيين بينهم طفل وأصيب 3 آخرون، السبت، في تفجير إرهابي بمدينة عفرين الخاضعة للمعارضة السورية بريف محافظة حلب (شمال).
وأفاد مراسل الأناضول، أن الهجوم تم عبر تفجير عبوة ناسفة مزروعة بسيارة مدنية، بينما كانت تسير على طريق أعزاز في مدينة عفرين.
ولفت إلى أن التفجير أسفر عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة 3 آخرين، وفق معلومات أولية.
وترجح فرق الأمن وقوف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وراء الهجوم.
وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.
الاناضول
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