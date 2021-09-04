موعد مباراة السعودية وعمان القادمة 07\09\2021 والقنوات الناقلة تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة السعودية وعمان القادمة، والتي ستنطلق يوم الثلاثاء القادم الموافق السابع من شهر سبتمبر الحالي 2021، في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، حيث يستضيف استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر أحداث اللقاء المرتقب بين الأشقاء، يدخل المنتخب السعودي اللقاء برغبة قوية وأكيدة نحو تحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره العماني، وقد استطاع المنتخب السعودي في تحقيق الفوز في الجولة الأولى على نظيره منتخب فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليحصل على أول ثلاث نقاط له في التصفيات، ويعزز فرصه في الحصول على إحدى بطاقتي التأهل لكأس العالم قطر 2022.

بينما يدخل منتخب عمان صاحب الأرض اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما استطاع التغلب على منتخب اليابان في عقر داره في الجولة الأولى وانتزع ثلاث نقاط مهمين في مشوار حلم التأهل للمونديال، وظهر منتخب عمان بمستوى رائع في مباراته الأولى أمام اليابان، لذلك يأمل عشاقه ومحبيه في تحقيق الفوز في الجولة الثانية، والاقتراب كثيراً من حلم الوصول إلى قطر 2022.

موعد مباراة السعودية وعمان

تنطلق صافرة بداية المباراة يوم الثلاثاء القادم الموافق 07\09\2021، حيث يستضيف استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي المباراة، وتنطلق المباراة حسب الأوقات التالية:

16:00:- الرابعة حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والإمارات والبحرين واليمن وفلسطين والأردن.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى

يحتل منتخب استراليا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد تغلبها على منتخب الصين في الجولة الأولى بثلاثة أهداف دون رد.

المركز الثاني:- من نصيب منتخب السعودية بعد أن حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

الثالث:- منتخب عمان برصيد 3 نقاط من فوز على منتخب اليابان بهدف نظيف.

الرابع:- اليابان بلا رصيد من النقاط بعد الهزيمة بهدف أمام عمان.

الخامس:- منتخب فيتنام بلا رصيد من النقاط بعد الهزيمة من المنتخب السعودي.

السادس:- منتخب الصين بلا رصيد من النقاط بعد هزيمته أمام منتخب استراليا بثلاثة أهداف دون رد.

القنوات الناقلة للمباراة

لم يتم تحديد القناة الناقلة للمباراة بشكل رسمي، لكن من المتوقع أن يتم نقل المباراة على قناة ssc الرياضية السعودية، كما سيتم نقل المباراة على قناة عمان الرياضية التردد الأرضي.

بطاقة مباراة السعودية ضد عمان