نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق وإيران القادمة 07\09\2021 والقنوات الناقلة في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة العراق وإيران القادمة، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، حيث يستضيف استاد خليفة الدولي أحداث اللقاء المنتظر بين العراق وإيران، وذلك يوم الثلاثاء القادم، الموافق السابع من شهر سبتمبر الحالي 2021، يسعى أسود الرافدين نحو تحقيق أول فوز له في هذه التصفيات، بعد أن استطاع أن يقتنص نقطة ثمينة من منتخب كوريا الجنوبية، في مباراة شهدت ندية كبيرة وإصرار من قبل المنتخب العراقي على العودة إلى الوطن ولو بنقطة وهو ما حدث بالفعل، أمام منتخب قوي وسريع ويمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين.

في المقابل يسعى منتخب إيران في مواصلة الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وقطع شوط كبير في حجز إحدى بطاقتي التأهل، خاصةً بعد أن حقق الفوز في مباراته الأولى أمام منتخب سوريا بهدف دون رد، ليضيف أول ثلاث نقاط له في التصفيات.

موعد مباراة العراق وإيران القادمة

يستضيف استاد “خليفة الدولي” بالعاصمة القطرية الدوحة أحداث اللقاء، حيث تنطلق صافرة بداية المباراة يوم الثلاثاء القادم، الموافق 07\09\2021، وذلك في التوقيتات التالية:

18:00:- السادسة حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت العراق والسعودية والدوحة والكويت وسوريا واليمن والبحرين والأردن وفلسطين.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تاريخ مواجهات المنتخبين

تشهد مواجهات المنتخبين ندية كبيرة حيث تقابل المنتخبين في 21 مباراة في مختلف البطولات.

كانت الغلبة لمنتخب إيران فقد استطاع تحقيق الفوز في 12 مباراة.

بينما استطاع أسود الرافدين الفوز في 7 مباريات.

وتقاسم الفريقين نقاط المباراة بالتعادل في مبارتين فقط.

القنوات المجانية الناقلة للمباراة والمعلق

تمتلك قناة العراقية الرياضية حقوق نقل مباراة العراق ضد إيران القادمة، في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، كما سيتولى التعليق على المباراة المعلق المتميز “خليل البلوشي”، وتتجه أنظار محبي ومشجعي أسود الرافدين صوب ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة لقاء منتخب العراق المنتظر وكلها أمل في تحقيق نتيجة إيجابية والفوز باللقاء لتحقيق حلم الوصول إلى قطر 2022.

بطاقة مباراة العراق ضد إيران القادمة