نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق وإيران التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة العراق وإيران في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 قطر، يلتقي مساء يوم الثلاثاء المقبل بمشيئة الله تعالى الموافق السابع من سبتمبر من العام 2022 منتخبا العراق وإيران ضمن إطار منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها بدولة قطر، حيث يسعى المنتخب العراقي لتحقيق أول فوز له في منافسات هذه المجموعة.

مباراة العراق وإيران

وستقام مباراة العراق وإيران القادمة على ملعب ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث ستتجه أنظار جماهير كرة القدم العراقية والعربية صوب هذا الملعب، خاصة وأن المباراة هامة لكلا المنتخبين، المنتخب الإيراني يدخل مباراة العراق القادمة وعينه على الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة وحجز بطاقة التأهل مبكراً، واستطاع المنتخب الإيراني أن يحقق أول ثلاث نقاط له في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بعد أن فاز في المباراة الماضية على نظيره السوري بهدف دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت بالعاصمة الإيرانية طهران.

أما المنتخب العراقي فيدخل المباراة القادمة أمام منتخب إيران وعينه على الفوز من أجل مزاحمة الكبار، والمنافسة مبكراً على إحدى بطاقتي التأهل من أجل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، واستطاع المنتخب العراقي أن يعود بنقطة التعادل في الجولة الماضية، في المباراة التي تعادل فيها العراق سلبياً مع منتخب كوريا الجنوبية، حيث عاد أسود الرافدين بنقطة ثمينة من الأراضي الكورية، خاصة وأنها من منافس قوي بحجم النمور الكورية.

موعد مباراة العراق وإيران

ومن المقرر أن تنطلق صافرة انطلاق مباراة العراق وإيران على ملعب خليفة الدولي مساء يوم الثلاثاء السابع من سبتمبر الجاري، على أن تبدأ ضربة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الدوحة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران

وستقوم قناة العراقية الرياضية بالنقل الحي والمباشر لمبارة العراق وإيران القادمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، على أن يتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة العراق وإيران المعلق خليل بلوشي.