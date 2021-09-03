- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Tm Done” شركة تم دن لحجز التذاكر لمباراة السعودية Vs عُمان من التصفيات الآسيوية 2022 في المقال التالي
شركة تم دن لحجز تذاكر مباراة السعودية Vs عُمان اليوم الجمعة بعد أن أعلنت وزارة الرياضة في السلطنة عن أخبار مباراة اليوم والتي تقام مساء الجمعة 3 سبتمبر 2021 الموافق 26 من شهر المحرم 1443، بالجولة النهائية بالتصفيات الاسيوية للمباريات المؤهلة لكأس العالم 2022 في دولة قطر العام المقبل.
مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكاس العالم 2022
حيث قام الفريق العماني هو والفريق السعودي بخوض مباراة هامة بالأمس، حيث تحسم الصاعدين والمؤهلين للصعود بالجولة النهائية في المباريات التي تؤهل الفرق الأسيوية لخوض مونديال كاس العالم بقطر بالعام المقبل، وتكون مباراة اليوم هي الجولة الأخيرة بينهما، وقد قامت وزارة الرياضة في سلطنة عمان باتخاذ العديد من الإجراءات حول الحضور إلى الملعب في هذه المباراة الهامة والحماسية بين الفريقين.
مباراة السعودية Vs عُمان
تقام مساء اليوم الجولة الثانية في لقاء الفريقين في تصفيات كاس العالم، وقد قامت وزارة الرياضة في سلطنة عمان، وخاصة ضمن العديد من الإجراءات التي تتخذها بالاشتراك مع وزارة الصحة والداخلية، للحد من الانتشار الجديد لفيروس كرونا بعد التمكن من السيطرة المحدودة عليه، اقرت الوزارة حضور 30% فقط من القدرة الاستيعابية للملعب الذي يضم الفريقين، وهو ملعب الملك قابوس الرياضي ببوشر على أن يتم حجز التذاكر بشكل إلكتروني من موقع منصة تم دن الإلكترونية.
منصة وشركة تم دن لحجز التذاكر لمباراة الفريق القومي اليوم
هي منصة وموقع إلكتروني تم إنشاءه ليعمل داخل سلطنة عمان، يضم آلاف العاملين ويهدف لتوفير خدمات التوصيل بالطريقة الأفضل لجميع المواطنين في السلطنة، حيث تقوم المنصة بتوفير الحجز الأفضل والتوصيل الأسرع، ويتم الدخول على الموقع الإلكتروني للمنصة على جوجل كرم أو تنزيل تطبيق “Tm Done” على الهاتف النقال لتسهيل الحجز ومعرفة موعد التوصيل.
كيفية الدخول إلى مباراة اليوم
- يتم أولا الحصول على التذكرة من المنصة التي أعلنت وزارة الرياضة حجز التذاكر من خلالها.
- يخضع الشخص الراغب في حضور المباراة لفحص الرمز الشريطي على التذكرة وإبرازها مطبوعة.
- يتم إحضار البطاقة الشخصية.
- يكون من الهام إحضار بطاقة التحصين من فيروس كرونا للتأكد من الحصل على جرعتي اللقاح.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “Tm Done” شركة تم دن لحجز التذاكر لمباراة السعودية Vs عُمان من التصفيات الآسيوية 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.