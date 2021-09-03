نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة تونس وغينيا الاستوائية اليوم في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة تونس وغينيا الاستوائية، يستمر البحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وغينيا الاستوائية التي ستلعب اليوم الجمعة الثالث من سبتمبر الحالي على الملعب الأولمبي ” حمادي العقربي “ ضمن المرحلة الأولى من مراحل تصفيات قارة افريقيا المؤهلة لكاس العالم قطر 2022. علاوة على ذلك تظم المجموعة الثانية كل من موريتانيا تونس وزامبيا وغينيا الاستوائية. كما انه يزداد الاهتمام من قبل عشاق ومشجعي نسور قرطاج لمعرفة القناة المفتوحة التي ستبث مباراة تونس وغينيا الاستوائية اليوم علما ان المنتخب التونسي سيلعب المباراة على أرضه لكن بدون جمهوره نظرا لتفشي فيروس كورونا في مختلف المدن التونسية وعدم تلقي التطعيم لكل المواطنين الذين يطمحون إلى تحقيق فريقهم حلم مونديال 2022 في قطر الذي طال انتظاره طويلا. كما اننا سنقدم لكم من خلال الأسطر التالية عبر موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية والقناة الناقلة لها.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وغينيا الاستوائية

علاوة على ذلك ومن اجل سعيها في تمكن جميع عشاق كرة القدم العالمية من مشاهدة كافة مباريات تصفيات كأس العالم. أعلنت سابقا القناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم “قناة فيفا تي في” على الموقع العالمي يوتيوب بانها ستنقل مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بشكل مجاني وبشكل مباشر لجميع الدول وبجودة عالية، كما انه من المقرر أيضا نقل مباراة تونس ضد غينيا الاستوائية اليوم على القناة الوطنية التونسية المفتوحة.

قناة التونسية الوطنية الجديدة

القمر الصناعي نايل سات عرب سات هوت بيرد التردد 10873 (V) 12643 (H) 12149 (V) معدل الترميز 27500 كما 27500 27500 الاستقطاب أفقي عمودي أفقي معامل تصحيح الخطأ 7/8 6/5 3/4

موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية

علاوة على ذلك يستقبل المنتخب التونسي على ملعبه الأولمبي الشهير حمادي العقربي في مباراته اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 منتخب غينيا الاستوائية ضمن تصفيات مونديال قطر 2022. كما ستبدأ المباراة على الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي في كل من دولة تونس والجزائر والمغرب وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة مساء بتوقيت الجمهورية العربية مصر.

مباراة منتخب تونس وغينيا الاستوائية اليوم

بالإضافة إلى ذلك وفي اطار سعيه لتحقيق الصدارة في مجموعته والتأهل إلى الحدث العالمي مونديال قطر 2022 يلعب المنتخب التونسي في المجموعة الثانية اليوم مباراته الأولى ضد منتخب غينيا الاستوائية. كما يطمح المنتخب العربي التونسي إلى استغلال عامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية والفوز في المباراة وحصد ثلاثة نقاط فيما يلعب منتخب وغينيا الاستوائية مباراته على امل تحقيق نقطة التعادل في انتظار لقاء العودة.