نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام اليوم مجانا ضمنها قناة على نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام اليوم مجانا ، نتعرف معكم من خلال المقال على تفاصيل وبطاقة مباراة السعودية اليوم في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 ، حيث يستقبل ملعب مرسول بارك بالمملكة مباراة السعودية ضد فيتنام في تصفيات كأس العالم ، ونعلم أن الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة يريدون التعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام اليوم مجانا في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية اليوم مجانا

يدخل المنتخب السعودية هذه التصفيات متواجداً ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخب أستراليا والصين واليابان وعمان ومنتخب فيتنام، وتتصدر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام اليوم مجانا في تصفيات أسيا المؤهلة لكاس العالم قطر 2022 عمليات البحث على جوجل، لذلك نسلط الضوء في هذا التقرير معرفة تلك القنوات المجانية.

تنطلق مباراة السعودية وفيتنام اليوم في تصفيات اسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة السعودية، بينما ستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام

كشفت العديد من القنوات المفتوحة نقل مباراة السعودية وفيتنام اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة وكان ضمن تلك القنوات ما يتمثل في التالي:

قناة: SSC 7 السعودية الجديدة، عبر القمر الصناعي: Arabsat 2A، على التردد: 12418، الإستقطاب: أفقي – H، معدل الترميز: 27500.

قناة: Spor Smart 2 HD، عبر القمر الصناعي: Türksat 42.0°E، على التردد: 12245، الإستقطاب: أفقي – H، معدل الترميز: 27500.

قناة: Diema Sport 3 HD Bulgaria، عبر القمر الصناعي: BulgariaSat 1.9°E، على التردد: 12418، الإستقطاب: أفقي – H، معدل الترميز: 30000.

وتواردت بعض المعلومات عبر عدد من الصفحات الإلكترونية منذ قليل تؤكد أن قناة أبو ظبي الرياضية 1 ستكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام اليوم مجانا في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ولكن لم نتأكد نحن من تلك المعلومة، ولكن إليكم تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 على نايل سات.

القمر الصناعي: نايل سات – معدل الترميز: 27500 – التردد: 11526 – الجودة: SD – الاستقطاب: H.

وسوف نتابع أول بأول خلال الوقت القادم ما سيتم الكشف عنه فيما يخص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية اليوم في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، فمن المتوقع أن يتم الكشف عن قنوات مجانية أخرى تنقل المباراة.