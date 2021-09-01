نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سوريا وإيران تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة سوريا وإيران تتجه أنظار جماهير كرة القدم السورية والعربية صوب ملعب ستاد آزادي بالعاصمة الإيرانية طهران مساء يوم الخميس الموافق الثاني من شهر سبتمبر من العام الحالي 2021، حيث ستنطلق بداية مشوار المنتخب السوري في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، في مباراة تجمع بين منتخبي سوريا وإيراه، وذلك لحساب منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويدخل منتخب نسور قاسيون مباراة يوم الخميس وعينه على الفوز، وتحقيق الثلاث نقاط، خاصة وأن جماهير المنتخب السوري يمنون أنفسهم بالتأهل لنهائيات كأس العالم 2022، والمقرر إقامة منافساته في دولة قطر خلال شهر ديسمبر من العام 2022.

ويدير المنتخب السوري فنياً المدير الفني السوري نزار محروس، والذي تولى هذه المهمة خلفاً للتونسي نبيل معلول، والذي رحل عن قيادة منتخب سوريا بعد أن قضى 15 شهراً مديراً فنياً للنسور.

مجموعة منتخب سوريا

وكانت قرعة المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2022 قطر قد أوقعت المنتخب السوري في المجموعة الأولى رفقة منتخبات: إيران، وكوريا الجنوبية، والعراق، ولبنان، والإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم إقامة مباريات بنظام الدوري بين هذه المنتخبات، وذلك ذهاباً وإياباً، وفي نهاية هذه المباريات سيتم التأهل بشكل مباشر إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 لصاحبي المركزين الأول والثاني عن هذه المجموعة، بالإضافة إلى أن المنتخب صاحب المركز الثالث من هذه المجموعة سيقوم بلعب مباراة الملحق الآسيوي أولاً مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الثانية، ومن ثم سيتم تأهل المنتخب الفائز من مباراة الملحق الآسيوي إلى الملحق الدولي، والذي سيتحدد فيما بعد طرفاه بعد أن تنتهي التصفيات في مختلف القارات.

موعد مباراة سوريا وإيران

ومن المقرر أن تقام مباراة سوريا وإيران في الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم مساء يوم الخميس، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت دمشق، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وإيران

وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة سوريا وإيران عبر شاشة قناة SSC7 السعودية، حيث سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة سوريا ضد إيران المعلق خالد المديفر.