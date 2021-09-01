نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الإمارات ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022 المواعيد والقنوات الناقلة وآخر الأخبار وتاريخ المواجهات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الإمارات ولبنان من جديد تنطلق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة آسيا ، وبعد انتهاء المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة أيضًا لـ كأس أمم آسيا 2023 ، يتجدد الموعد مع التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 ، حيث يستضيف مساء غدًا الخميس، ملعب ستاد زعبيل في نادي الوصل بمدينة دبي الإماراتية، فعاليات المواجهة العربية الخالصة، التي تجمع منتخبا لبنان والإمارات.

ويخوض المنتخبين غمار التصفيات المؤهلة للمونديال، في الجولة الأولى من مرحلة الذهاب، لحساب المجموعة الأولى، والتي تضم أيضًا منتخبات إيران وسوريا وكوريا الجنوبية والعراق.

في السطور المقبلة، نستعرض أهم وآخر الأخبار حول مواجهة الإمارات ولبنان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 ، وتاريخ لقاءات المنتخبين، علاوة على موعد المباراة والقنوات الناقلة.

جدير بالذكر، أنه تُلعب لحساب الجولة ذاتها، ولكن من المجموعة الثانية، مباراة السعودية وفيتنام ، والتي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، غدًا الخميس أيضًا.

المنتخب الإماراتي

بروح مونديال 1990 يخوض منتخب الإمارات لكرة القدم ، فعاليات التصفيات الآسيوية، والتي يطمح خلالها لظهور آخر في الحدث العالمي الكبير الذي ينظم للمرة الأولى في بلد عربي خليجي.

وعلى سبيل التفاؤل، فقد نجح الأبيض الإماراتي، في عبور المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا بنجاح، بعد تصدره للمجموعة السابعة التي ضمت منتخبات فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا على الترتيب، بعدما حصد 18 نقطة من 6 انتصارات وخسارتين.

أما عن تاريخ المنتخب الإماراتي مع كأس العالم ، فقد شارك كما أسلفنا في مونديال إيطاليا 1990 ، حيث خرج من الدور الأول، بعد تذيل ترتيب المجموعة الرابعة التي ضمت حينها منتخبات ألمانيا ويوغوسلافيا وكولومبيا.

وتعتبر مشاركة عيال زايد في التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال ، هي الثانية على التوالي، بعدما أخفق في التصفيات الأخيرة لـ كأس العالم 2018 ، وذلك بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية التي ضمت فرق اليابان والسعودية وأستراليا والعراق وتايلاند.

ومن آخر أخبار منتخب الإمارات لكرة القدم ، حيث غادر مدافع بني ياس والمنتخب الإماراتي حسين المحرمي معسكر الأبيض إثر تعرضه لإصابة في الركبة خلال التدريبات.

من جانبه، أكد المحرمي على حزنه لمغادرة معسكر المنتخب الإماراتي، مؤكدًا على ثقته في قدرة رفاقه على تجاوز عقبة المنتخب اللبناني في مستهل مشوار التصفيات.

بدوره أكد لاعب الوسط الإماراتي (البرازيلي الأصل) فابيو ليما على جاهزية منتخب بلاده للمرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية.

هذا، وواصل المنتخب الإماراتي تحضيراته للمباراة في تجمع دبي، بعد المعسكر الناجح للأبيض في صربيا، والمواجهات القوية التي خاضها لاعبو الفريق ضمن مباريات دوري أدنوك، وفقًا لـ الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

المنتخب اللبناني

على الجانب الآخر، يسعى منتخب لبنان لكرة القدم في مشاركته الأولى بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة للمونديال، إلى تحقيق الحلم، وتسجيل المشاركة الأولى في كأس العالم.

وأبدى منتخب الأرز أداءً مميزًا في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة، حيث حل وصيفًا في المجموعة الثامنة، خلف المنتخب الكوري الجنوبي، برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وخسارتين.

ومن آخر أخبار منتخب لبنان لكرة القدم ، حيث واصل الفريق الأول استعداداته المكثفة للمواجهة المرتقبة مع مضيفه الإماراتي، والتي تأتي في ظروف اقتصادية وسياسية استثنائية يمر بها لبنان حاليًا.

في غضون ذلك، قال المدير الفني التشيكي للمنتخب اللبناني ايفان هاشيك أن فريقه سيلعب بروح وهزيمة، أملًا في تحقيق حلم المشاركة الأولى في العرس العالمي الكبير.

بدوره أكد حسن معتوق قائد المنتخب اللبناني على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة الإمارات، على جاهزية منتخب بلاده لتحقيق الإنجازات حتى في الظروف الاستثنائية.

وأجرى المنتخب اللبناني قبل ساعات، مرانه الأخير استعدادًا للقاء الإمارات، بحضور هاشم حيدر رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم .

تاريخ مواجهات الإمارات ولبنان

على الصعيد التاريخي، التقى المنتخبين الإماراتي واللبناني بإجمالي 7 مواجهات من قبل، كانت الغلبة للأبيض في 4 مباريات، بينما أحرز رجال الأرز الفوز في مباراة واحدة.

ووفقًا لحساب “احصائيات عيناوية” الإماراتي، فكانت النتيجة الأكبر في مواجهات المنتخبين، لصالح الأبيض الإماراتي بنتيجة (6-2) في مباراة ودية في 2011.

موعد مباراة الإمارات ولبنان

تقرر إقامة مباراة لبنان والإمارات، مساء غدًا الخميس، عند التاسعة إلا الربع ( 8.45 م ) بتوقيت الإمارات، الثامنة إلا الربع ( 7.45 م ) بتوقيت السعودية، السابعة إلا الربع ( 6.45 م ) بتوقيت القاهرة، الخامسة إلا الربع ( 4.45 م ) بتوقيت جرينتش.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طاقم تحكيم صيني لإدارة المباراة بقيادة الدولي ما ننيغ.

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية المفتوحة، وتحديدًا عبر فضائية SSC7 SD.

ويتولى التعليق على المباراة عبر الفضائية السعودية المعلق الرياضي السعودي عبد الله الغامدي.

الخاتمة

استعرضنا في السطور التالية، أبرز وأهم الأخبار حول مباراة الإمارات ولبنان في تصفيات مونديال 2022 ، وآخر أخبار المنتخبين العربيين، بالإضافة إلى تاريخ المواجهات، وموعد المباراة والقنوات الناقلة.