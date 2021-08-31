ما الرقم الذي سيرتديه رونالدو مع مانشستر يونايتد؟عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد من جديد، ولكن لا تزال علامات الاستفهام حول رقم القميص الذي سيرتديه عند اللعب للشياطين الحمر.

وأكمل رونالدو الكشف الطبي واتفق على الانضمام للشياطين الحمر لمدة عامين، مع عقد بقيمة 480 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وسيتم تأكيد الانتقال قبل الموعد النهائي مساء الثلاثاء، لكن لا يزال من غير الواضح ما الرقم الذي سيرتديه النجم البرتغالي في "أولد ترافورد".

ورصدت صحيفة "صن" بعض الأرقام التي قد يرتديها رونالدو:

رقم 7

أصبح رونالدو مرتبطا بالقميص رقم 7 منذ أن حصل على الرقم عندما انضم إلى مانشستر يونايتد لأول مرة في عام 2003، حتى أنه يستخدم CR7 لعلامته التجارية الخاصة.

لكن الأوروجوياني إدينسون كافاني يحمل بالفعل القميص الأيقوني في ملعب "أولد ترافورد"، وشارك في مباراة وولفرهامبتون وهو يرتديه يوم الأحد، وتنص قواعد البريميرليج على أن اللاعب الذي شارك في مباراة بقميص ما، يجب أن يرتديه طوال الموسم المخصص له.

وبذلك لن يتمكن رونالدو من ارتداء رقم 7، ولكن لا يزال بإمكان رونالدو ارتداء الرقم 7 في دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن لليونايتد تخصيص أرقام مختلفة للمسابقات الأوروبية.

رقم 28

نظرًا لأن رقم 7 يبدو غير مرجح على ما يبدو، فإن 28 هو خيار آخر، حيث ارتدى رونالدو الرقم 28 في موسمه الوحيد مع فريق سبورتنج لشبونة الأول في 2002-03.

اللاعب الأوروجواياني فاكوندو بيليستري يرتدي حاليا الرقم 28 في يونايتد، لكن مع خروج الجناح على سبيل الإعارة إلى ألافيس هذا الموسم، يمكن أن يمهد ذلك الطريق لرونالدو للعودة إلى أصله ويبدو أنه الخيار الأكثر ترجيحًا.

رقم 9

أُجبر رونالدو على الابتعاد عن قميصه الشهير رقم 7 في عام 2009 عندما انتقل إلى ريال مدريد، حيث كان راؤول أسطورة اللوس بلانكوس لا يزال في البرنابيو لمدة عام آخر، مما يعني أن رونالدو اضطر إلى انتظار الرقم 7، وكما هو الحال مع كافاني، يمتلك أنتوني مارسيال بالفعل الرقم 9 في أولد ترافورد.

رقم 17

إنها حكاية مماثلة للرقم 17، كان الشاب البرتغالي رقم 17 في يورو 2004 لكن البرازيلي فريد يحتل الرقم في أولد ترافورد.

رقم 77

قد يبدو ذلك متاحا، وهو أن نرى رونالدو يذهب إلى رقم 77، سيكون عشوائيًا نوعًا ما، حيث إن الرقم الذي غالبًا ما يستخدمه نجوم الأكاديمية الذين حصلوا على فرصة في الفريق الأول، لكنه قد يلجأ له لارتباطه بالرقم 7.

