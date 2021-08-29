ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز في ختام الجولة الثالثة وتوتنهام في الصدارة برصيد 9 نقاط

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محمد سياف - ابو ظبي - ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز يتغير يوما بعد يوم مع إقامة العديد من المباريات الكبيرة بين الفرق المتنافسة بقوة، حيث يحتل مركز الصدارة في الدوري فريق توتنهام بعدما لعب 3 مباريات وفاز في 3 مباريات ولديه 9 نقاط، أما فريق وست هام فهو يحتل المركز الثاني بعدما لعب 3 مباريات وفاز في مباراتان وتعادل في مباراة واحدة ولديه 7 نقاط.

ترتيب الدوري الانجليزي

هذا ويلعب فريق مانشستر يونايتد في المركز الثالث ولعب ثلاث مباريات وفاز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة، وله 7 نقاط، بينما فريق تشيلسي يلعب في المركز الرابع ولعب في 3 مباريات وفاز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة وله 7 نقاط، أما ليفربول فهو في المركز الخامس ولعب ثلاث مباريات وفاز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة، وله 7 نقاط.

ترتيب الدوري الانجليزي 2021

ويتصدر توتنهام ترتيب الدوري الانجليزي عن استحقاق بعد فوزه في كل المباريات التي خاضها في الموسم الحالي 2021 – 2022 حتي الآن، واختتمت الجولة الثالثة بفوزه علي ضيفه واتفورد بهدف دون مقابل سجله الكوري الجنوبي هيونج مين سون، باللقاء الذي أقيم على ملعب “توتنهام” ليحقق فوزه الثالث على التوالي وبنفس النتيجة 1-0.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

وكانت آخر مباريات مانشستر يونايتد التي عقدت ضد فريق وولفرهامبتون والتي فاز فيها بهدف دون مقابل وهي المباراة التي شهدت تألق حارس المرمي ديفيد دي خيا الذي حرم الذئاب من عدة أهداف واستطاع المهاجم الإنجليزي الشاب ميسون جرينوود تسجيل هدف قوي وصعب للشياطين الحمر الوحيد في الدقيقة 80، لم يستطع الحارس روي باتريسيو في التصدي لها، بعد تمريرة من رافائيل فاران، وأثار هذا الهدف لاعبي الذئاب الذين طالبوا الحكم بإلغاء الهدف والعودة لتقنية الفيديو بعد أن تدخل لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا على البرتغالي روبن نيفيز، لكن الحكم أصر على قراره.