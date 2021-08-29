باريس سان جيرمان يواجه ريميس في مباراة حماسية ويتطلع لاستمرار صدارة الدوري الفرنسي

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محمد سياف - ابو ظبي - باريس سان جيرمان يلتقي فريق ريمس ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري الفرنسي من الدرجة الأولي وتقام المباراة علي ملعب اوغيست دولون في مباراة قوية من العيار الثقيل التي يطمح فيها الفريق الفرنسي في الفوز علي منافسه في لقاء يشهد مشاركة بارزة من النجم ليونيل ميسي، ويلعب بي اس جي وهو في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي حيث لعب 4 مباريات وفاز فيهم ولم يخسر أي مباراة علي الإطلاق وحقق 12 نقطة.

باريس سان جيرمان

ويبدو هذا اللقاء سهل بالنسبة إلي بي اس جي حيث حقق أنتصارات متتالية منذ بداية الموسم، فهذه المباراة تعتبر سهلة بالنسبة له، وهو يرغب في الفوز ولن يتهاون في الحصول علي الثلاث نقاطن حتي يرفع رصيده، ويواصل الانتصارات ليكون في الصدارة في الموسم الذي بدأه قويا وله أداء مميز فيه ويسعي للاستمرار محققا الصدارة وساعيا لحصد الالقاب والبطولات.

بي اس جي 2021

والمباراة سهلة لفريق باريس سان جيرمان لأن منافسه منذ البداية حقق التعادل في مبارياته التي خاضها ويوجد في المركز الثاني عشر ورصيده ثلاث نقاط، والمباراة ستكون لفريق نادي ريمس صعبة للغاية وهو مدرك أن الخصم صعب والمباراة ليست بسيطة، ولكنه يمكن أن يستغل عامل الأرض لصالحه للخروج بخسارة قليلة.

ترتيب الدوري الفرنسي 2021

ويلعب بي اس جي هذه المباراة وهو في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي 2021 برصيد 12 نقطة ويليه في ترتيب الدوري الفرنسي أنجيه الذي لعب 4 مباريات وفاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة ولديه 10 نقاط، بينما يلعب كليرمونت في المركز الثالث بعدما خاص 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين ولديه 8 نقاط، ونيس في المركز الرابع وخاض 3 مباريات وفاز في 3 وتعادل في واحدة ولديه 7 نقاط، وفريق أولمبيك مارسيليا في المركز الخامس وخاض 3 مباريات وفاز في 3 وتعادل في واحدة ولديه 7 نقاط.