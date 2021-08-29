الدوري الإسباني: برشلونة يهزم خيتافي بصعوبة 2-1
فاز نادي برشلونة بصعوبة على ضيفه خيتافي 2-1 اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" سجل الفريق الكتالوني مبكرا عبر سيرجي روبيرتو في الدقيقة الثانية، لكن ساندرو راميريز، عادل النتيجة لخيتافي، في الدقيقة 18، قبل أن يسجل الهولندي ممفيس ديباي، هدف الفوز لـ"البارسا" في الدقيقة 30.
ووصل برشلونة بهذا الفوز إلى النقطة 7 بينما بقي خيتافي بدون نقاط، بعد تلقيه الخسارة الثالثة تواليا.
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