موعد مباراة برشلونة وخيتافي اليوم الأحد 2021/08/29 في الدوري والقناة المفتوحة الناقلة وتشكيل الفريقين

يستقبل ملعب كامب نو معقل البارسا موعد مباراة برشلونة وخيتافي، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز، يدخل برشلونة اللقاء برغبة الفوز بعد التعادل المخيب للآمال في الجولة الماضية أمام أتلتيك بلباو، وفقده أو نقطتين في البطولة ويرغب البارسا في الفوز وعدم التفريط في النقاط من البداية، حتى لا يعاني في نهاية المسابقة ويحتل برشلونة قبل اللقاء المركز السابع برصيد 4 نقاط، جمعهم من الفوز على ريال سوسيداد 4-2 وتعادله مع بلباو بهدف كلك فريق، بينما الفريق الضيف فريق خيتافي فقد خسر في أول جولتين أمام فالينسيا وإشبيلية، ويسعى لتقديم عرض جيد أمام برشلونة والخروج بنتيجة إيجابية، توقف سلسلة الهزائم المباراة منقولة عبر قنوات بي إن القطرية فضائياً بصورة حصرية، في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي اليوم في الدوري

15.00 بالتوقيت العالمي غرينتش.

16.00 بتوقيت كلاً من تونس، المغرب، الجزائر.

17.00 بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

18.00 بتوقيت السعودية، الكويت، قطر، العراق، الأردن، اليمن، فلسطين.

19.00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

القنوات الناقلة مباراة برشلونة وخيتافي في الليجا اليوم ومعلق المباراة

من المعروف أن قنوات بي إن سبورت القطرية، هي المالك الحصري لنقل جميع مباريات الدوري الإسباني الممتاز فضائياً في المنطقة العربية، ومباراة برشلونة وخيتافي سوف تنقل عبر شاشة قناة بي إن HD 1، ويعلق عليها المعلق سوار الذهب.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام خيتافي

حراسة المرمى : ” نيتو “.

خط الدفاع : ” جوردي ألبا، كيليمون لونجليه، إيرك جارسيا، سيرجيو ديست “.

خط الوسط : ” فرينكي دي يونج، سيرجيو سيكيتس، فيليبي، كوتينيو “.

خط الهجوم : ” ديباي، برايثوايت، أنطوان جريزمان “.

التشكيل المتوقع لفريق خيتافي أمام برشلونة

حراسة المرمى : ” دافيد سوريا “.

خط الدفاع : ” ماتياس أوليفيرا، ستيفان بيتروفيتش، دكونام، داميان سواريز”.

خط الوسط : ” كارتيس ألينا، نيمانيا، مارورو ، فيتولو “.

خط الهجوم : ” راميريز، أونال “.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني