انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا.. عودة الدون كريستيانو رونالدو إلي القلعة الحمراء من جديد مانشستر يونايتد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تشهد الانتقالات الصيفية هذا العام أحداثاً خاصة، حيث أصبحت حديث الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أنه في نفس الشهر انتقل اللاعب الأسطوري ليو ميسى من فريق البارسا الاسباني إلي باريس سان جيرمان الفرنسي، وها هو البورتغالي كريستيانو رونالدو يفاجئنا بإنتقاله هو الآخر في نفس الشهر إلي فريقه السابق مانشستر يونايتد الانجليزي.

كريستيانو رونالدو إلي مانشستر يونايتد

وفقاً لموقع بليتشر ريبورت الاميركي في صباح الجمعة 27 أغسطس كان عرض إنتقال الدون إلي مانشستر سيتي قائماً حتى باتت المفاوضات بالرفض لعدم تقديم العرض المناسب، وفوراً تقدم فريق مانشستر يونايتد بتقديم عرضاً انتهى بالوصول إلي إتفاق مع إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الصيف. وقد قام مانشستر يونايتد على صفحتهم بموقع فيسبوك بالترحيب به قائلين: أهلاً بك في بيتك من جديد.

بعض التصريحات السابقة لكريستيانو رونالدو عن الفريق

عن اللعب للسيتي لا اليونايتد؟ لا من المستحيل أن أقوم بذلك. ولماذا؟ لأن قلبي معلق بمانشيستر يونايتد. هذا هو السبب. (2013)

لن أشعر بشعور جيد للعب لأي فريق في إنجلترا غير مانشستر يونايتد، لقد كانوا بمثابة البيت والعائلة لي لفترة طويلة من الوقت، وسأكون كالخائن إن انضممت لأي فريق إنجليزي غيره. (2009)

في حين أن كراهية مشجعي الفرق المنافسة جعلتني قوي، لكن مشجعي اليونايتد جعلوني أقوى. أريد أن اشكركم لكل هذا الدعم الذس قدمتوه لي، لن أنساكم وأتمنى ان اكون قد قدمت لكم الكثير من الذكريات الجيدة لتبقى معكم. (2009)

انسحاب مانشيستر سيتي

جدير بالذكر حسب بي بي سي سبورت أن مانشستر سيتي كان قريباً جداً من ضم كريستيانو رونالدو هذا الصيف لكن مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق مع اللاعب ووافق يونايتد على دفع 12.8 مليون جنيه استرليني بعد أن أعلن البرتغالي رغبته في الرحيل من النادي الإيطالي.