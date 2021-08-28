انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على مصير قائمة محترفي النادي الأهلي الموسم المقبل وتصريحات وكيل أعمال اجاي بشأن رحيله والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مع قرب انتهاء بطولة الدوري العام لهذا الموسم أعلن النادي الأهلي عن عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل، حيث أعلن الأهلي عن إتمام أربعه صفقات حتى الآن من بينها صفقتين للاعبين أجانب وهما برسي تاو قادما من الدوري الانجليزي واللاعب لويس ميكسوني لاعب فريق سيمبا التنزاني السابق.

وهوا الأمر الذي يستدعي خروج لاعبين أجانب من قائمة فريق النادي الأهلي للموسم المقبل والتي تضم كلا من والتر بواليا وجونيو اجاي واليو ديانج وعلي معلول وبدر بنون، وتشير معظم التقارير الصحفية إلى أن النيجيري جونيور اجاي هوا أول الراحلين عن الفريق الأحمر هذا الموسم بسبب الهبوط المفاجئ في المستوى الذي حدث له عقب عودته من الإصابة الأخيرة فضلا عن أن الصفقات الجديدة التي ابرمها النادي الأهلي تأتي في نفس المركز الذي يلعب فيه.

تصريحات وكيل أعمال اجاى

وبالتزامن مع تلك التقارير الصحفية السابق الإشارة إليها صرح وكيل إعمال اللاعب صباح اليوم بأنه حتى الآن لا توجد أي مفاوضات رسمية مع أي نادي داخل مصر أو خارجها باسم اجاى، مؤكدا إلى أنه حتى الآن لم يتم التفاوض أيضا مع إدارة النادي الأهلي بشأن فسخ التعاقد أو إنهاءه وهوا ما يعني استمرار النيجيري مع فريق المارد الأحمر للموسم المقبل حتى الآن، كما أشار وكيل أعمال اللاعب أن اجاى متواجد حاليا في بلاده بعد أن حصل على أذن بأجازة من إدارة النادي الأهلي وسيعود في غضون أسبوع على أن يتم وقتها مناقشه مصير اللاعب في القلعة الحمراء.