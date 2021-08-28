انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع لفريق ليفربول والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يدخل الدوري الانجليزي الممتاز لكره القدم أسبوعه الثالث اليوم بمجموعه من المباريات القوية جدا، ومنذ بداية البطولة وتتجه أنظار كل محبي وعشاق كرة القدم في مصر لمتابعتها باهتمام حرصا منهم على متابعه كل أخبار النجم المصري محمد صلاح نجد خط هجوم فريق ليفربول الانجليزي، في هذا الموضوع سنعرض لكم موعد مباراة ليفربول القادمة ضد تشيلسي في مواجهة ناريه يتابعها كل محبي وعشاق كرة القدم في العالم، مع عرض التشكيل المتوقع لفريق ليفربول ليوم.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

يخوض فرق ليفربول اليوم مواجهه ناريه ضد فريق تشيلسي الانجليزي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الانجليزي، تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، ويدخل كلا الفريقين المباراة بعد تمكنه من حصد ستة نقاط في المبارتين السابقتين، حيث تمكن فريق ليفربول من الفوز على فريق نورويتش سيتي وبيرنلي في فوزين متتاليين في افتتاحية البرميرليج لهذا العام، جدير بالذكر ن النجم المصري محمد صلاح تمكن من إحراز أولى أهدافه في مسابقة الدوري الانجليزي لهذا العام في المباراة الافتتاحية ضد نورويتش سيتي.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول اليوم

تشير العديد من التقارير الصحفية إلى استقرار يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول على التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة تشيلسي اليوم، ومن المتوقع أن يحل محمد صلاح اساسيا في تشكيلة اليوم التي ستتكون من

حراسة المرمى: أليسوبيكير.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو – نابي كيتا – جوردان هندرسون.

خط الهجوم: ساديو ماني – ديوجو جوتا – محمد صلاح.