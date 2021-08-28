دوت الخليج -

فالنسيا يعبر ألافيس بثلاثية نظيفة

فاز فريق فالنسيا على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم. فالنسيا يعبر ألافيس بثلاثية نظيفةفاز فريق فالنسيا على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل أهداف فالنسيا دانييل واس وكارلوس سولير وغونزالو غيديس في الدقائق الثالثة والثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، و60. ورفع فالنسيا رصيده إلى سبع نقاط، لينتزع صدارة الترتيب بشكل مؤقت بفارق الأهداف عن فريق مايوركا الذي تغلب على إسبانيول بهدف نظيف، وظل فريق ألافيس بلا رصيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فالنسيا يعبر ألافيس بثلاثية نظيفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.